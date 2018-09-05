Столкновение грузовиков в Николаевской области: пострадал иностранец

В Николаевской области произошло столкновение двоих грузовых автомобилей, пострадал гражданин Турции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 4 сентября на 279 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" в Кривоозерском районе области. По предварительным данным, водитель грузовика DAF не выбрал безопасную скорость, и автомобиль врезался в ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения грузовых автомобилей пострадал 43-летний водитель DAF, который оказался гражданином Турции. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент информацию о дорожно-транспортном происшествии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.