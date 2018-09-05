Столкновение грузовиков в Николаевской области: пострадал иностранец

Сегодня, 16:59

ДТП произошло на трассе "Киев-Одесса"


Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области произошло столкновение двоих грузовых автомобилей, пострадал гражданин Турции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 4 сентября на 279 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" в Кривоозерском районе области. По предварительным данным, водитель грузовика DAF не выбрал безопасную скорость, и автомобиль врезался в ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения грузовых автомобилей пострадал 43-летний водитель DAF, который оказался гражданином Турции. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент информацию о дорожно-транспортном происшествии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове автомобиль сбил двоих пешеходов

Сегодня, 16:09

61-летних мужчину и женщину с травмами госпитализировали в больницу

Другие регионы

Фото: ГУНП в Полтавской области

Жуткое столкновение легковушек в Полтавской области: два человека погибли

Сегодня, 12:25

ДТП произошло на трассе Киев - Харьков
Загрузка...

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре ребенок попал под машину на переходе: копы спасли водителя от расправы

Сегодня, 10:53

Четырехлетний мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами

Запад

Фото: ГУНП в Ровенской области

Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяного водителя легковушки задержали

Сегодня, 10:23

В крови мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя
Загрузка...