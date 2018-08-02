Столкновение легковушек и маршрутки в Николаеве: пострадали три человека

В Николаеве столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла сегодня 10:00 на улице Почтовой. Столкнулись автомобили Сhevrolet Lacetti, Toyota и маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров: двое из автомобиля Сhevrolet и один пассажир Toyota. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.