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Столкновения в Новых Санжарах: стало известно, как наказали виновных

21 мая, 08:57

Тина Наринецкая

Суд оштрафовал только двух местных жителей

После массовых протестов и столкновений в Новых Санжарах местный районный суд вынес приговор двум их участникам. Теперь им придется заплатить штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Полтавской области.

"Приговором суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что именно эти люди оставили два трактора на проезжей части дороги. Таким образом они заблокировали движение общественного и другого транспорта.

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Напомним, в феврале этого года в городе Новые Санжары Полтавской области устроили протесты против размещенияв Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Люди считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – они раньше протестовали под Верховной Радой против открытия рынка земли.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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