Стороннику "крымнаша" порвали футболку в Кременчуге

Он еще легко отделался

Фото: www.facebook.com/eskender.bariiev.

Два скандала, связанные с вызывающими футболками, произошли в Кременчуге Полтавской области.

Так, накануне вечером мужчина, решивший пройтись по улице в футболке "Крым Россия", нарвался на негативную реакцию патриотической общественности.

Как пишет Телеграф, его увидели неравнодушные кременчужане, которые решили "взять интервью" у провокатора.

Владелец футболки неохотно шел на контакт. Когда услышал, что "оператор" хочет вызвать полицию, то ответил: "Полиция уже знает". Затем, очевидно, терпение у патриотов лопнуло: во второй части записи мужчина идёт быстрее, а футболка на нём разорвана.

Сегодня же на сессии Кременчугского горсовета произошел еще один скандал из-за футболки. На сей раз – с названием панк-группы "Порнофильмы". Ее надел оператор местной телекомпании, освещавшей сессию. По требованию мэра города Виталия Малецкого руководитель патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко вывел оператора из сессионного зала.

"То, что написано у вас на футболке, не совпадает с нормами общественной морали, – заявил Малецкий. – Прямую трансляцию могут смотреть дети".

Как сообщалось, в Харькове избили двух граждан России, восхвалявших Путина.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде в Украину ирландцам с символикой "ДНР".

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