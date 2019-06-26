Стороннику "крымнаша" порвали футболку в Кременчуге
Он еще легко отделался
Два скандала, связанные с вызывающими футболками, произошли в Кременчуге Полтавской области.
Так, накануне вечером мужчина, решивший пройтись по улице в футболке "Крым Россия", нарвался на негативную реакцию патриотической общественности.
Как пишет Телеграф, его увидели неравнодушные кременчужане, которые решили "взять интервью" у провокатора.
Владелец футболки неохотно шел на контакт. Когда услышал, что "оператор" хочет вызвать полицию, то ответил: "Полиция уже знает". Затем, очевидно, терпение у патриотов лопнуло: во второй части записи мужчина идёт быстрее, а футболка на нём разорвана.
Сегодня же на сессии Кременчугского горсовета произошел еще один скандал из-за футболки. На сей раз – с названием панк-группы "Порнофильмы". Ее надел оператор местной телекомпании, освещавшей сессию. По требованию мэра города Виталия Малецкого руководитель патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко вывел оператора из сессионного зала.
"То, что написано у вас на футболке, не совпадает с нормами общественной морали, – заявил Малецкий. – Прямую трансляцию могут смотреть дети".
Как сообщалось, в Харькове избили двух граждан России, восхвалявших Путина.
Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде в Украину ирландцам с символикой "ДНР".
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