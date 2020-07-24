Страшно выходить на улицу: как идут поиски "террориста" в Полтавской области

В Полтавской области правоохранители продолжают поиски Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, захватил в заложники полковника полици в Полтаве. Сейчас они прочесывают окрестности села Великие Сорочинцы Миргородского района.
"В нашем селе правоохранители с ночи, развернули штаб в местном Доме культуры. Приехало не меньше 100 правоохранителей. Поиски ведутся на полях и в лесопосадках", – рассказал нам представитель местного сельсовета Антолий Нечитайло.
Местные жители добавили, что в первые часы поисков "террориста" им было страшновато даже выходить на улицу.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, взял в заложники полковника полиции.
Кроме того, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Роман Скрыпник может быть опасен.
Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.
Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве
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