Страшное ДТП под Николаевом: появились новые подробности, фото и видео

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Херсон – Николаев, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевской области.

Автомобиль Toyota Camry ехал со стороны Херсона и, не доезжая около шести километров до села Величково, лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus GX 460, сообщают Novosti-N.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал Lexus и после столкновения обе машины вылетели на левую сторону по ходу движения в сторону Херсона.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир Toyota: заместитель начальника – начальник уголовной полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, полковник полиции Сергей Сидоренко, а также временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности, подполковник полиции Владимир Ильичко.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии полиция Николаевской области обратилась за помощью свидетелей ДТП: всех, кто может сообщить об обстоятельствах аварии, просят позвонить: 099-623-17-66 или 102.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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Напомним, что ранее в Департаменте патрульной полиции, отвечая на запрос сайта "Сегодня", сообщили, что за январь-август 2019 года в Украине произошло 100 236 ДТП (из них 15 893 с пострадавшими), в которых погиб 1991 человек, а еще 20 218 было травмировано.

Кроме того, за указанный период было зафиксировано 5369 ДТП при участии пешеходов, из них 4886 – с пострадавшими, в которых погибло 660 человек, а 4610 было травмировано. Как видим, 13,5% пешеходов, пострадавших в ДТП, ­– умирают.

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