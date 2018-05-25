Страшное ДТП под Винницей: погибли два человека, опубликовано видео

Сегодня, 16:25

Два человека погибли, когда машина слетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Винницкой области утром 25 мая произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Стрый-Кропивницкий-Знаменка, в котором погибли два человека.

В инциденте, который произошел около 9 часов утра возле села Ксaвeрьевкa, где водитель ВAЗ 21012 не справился с управлением, пересек полосу встречного движения и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

От полученных телесных повреждений водитель автомобиля и его пассажир умерли на месте происшествия. Еще один пассажир с телесными повреждениями попал в больницу.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", следователи назначили ряд экспертиз, проводятся другие следственные действия, для выяснения обстоятельств происшествия и причин ДТП.

Напомним, 24 мая в Киеве на Кольцевой дороге автомобиль Geely врезался в столб. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
ДТП, винницкая область, смертельное ДТП
Источник:

"Сегодня"

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