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Страшное ДТП с маршруткой в Херсонской области: число погибших увеличилось

13 февраля, 19:17

В больнице умерла женщина, пострадавшая во время столкновения легковушки с маршруткой

/ Фото: Нацполиция

После страшного столкновения маршрутного автобуса с легковым Daewoo в Херсонской области, когда на месте происшествия погибли три человека, в больнице умерла женщина, за жизнь которой врачи боролись несколько дней.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о смерти жертвы аварии копы получили из реанимационного отделения херсонской больницы.

По словам начальника следственного отдела Дмитрия Думанского, пока остается неизвестной личность одного из погибших. Возможно, он был жителем другой области.

В настоящее время расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП маршрутка Херсонская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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