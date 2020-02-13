Страшное ДТП с маршруткой в Херсонской области: число погибших увеличилось

В больнице умерла женщина, пострадавшая во время столкновения легковушки с маршруткой

/ Фото: Нацполиция

После страшного столкновения маршрутного автобуса с легковым Daewoo в Херсонской области, когда на месте происшествия погибли три человека, в больнице умерла женщина, за жизнь которой врачи боролись несколько дней.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о смерти жертвы аварии копы получили из реанимационного отделения херсонской больницы.

По словам начальника следственного отдела Дмитрия Думанского, пока остается неизвестной личность одного из погибших. Возможно, он был жителем другой области.

В настоящее время расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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