Страшное ДТП в Николаеве: легковушка влетела в дерево, есть погибшие
Один из погибших в ДТП оказался военнослужащим
В Николаеве легковой автомобиль врезался в дерево. Авария унесла жизни двух мужчин, женщина получила травмы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
ДТП произошло сегодня ночью в 1:50 на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейная в Заводском районе города. Как выяснилось, водитель Peugeot 407 не справился с управлением, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где и столкнулся с деревом.
В результате аварии 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте. Еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, получила травмы. Женщину госпитализировали в больницу.
"Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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