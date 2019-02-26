Страшное ДТП в Николаеве: легковушка влетела в дерево, есть погибшие

Один из погибших в ДТП оказался военнослужащим

Фото: ГУНП в Николаеве.

Страшное ДТП в Николаеве: легковушка влетела в дерево, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e0/774/5c74e0774fd92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e0/774/5c74e0774fd92.jpg 2019-02-26T08:58:00+02:00 Другие регионы Один из погибших в ДТП оказался военнослужащим

В Николаеве легковой автомобиль врезался в дерево. Авария унесла жизни двух мужчин, женщина получила травмы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня ночью в 1:50 на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейная в Заводском районе города. Как выяснилось, водитель Peugeot 407 не справился с управлением, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где и столкнулся с деревом.

В результате аварии 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте. Еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, получила травмы. Женщину госпитализировали в больницу.

"Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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