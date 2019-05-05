Страшное ДТП в Винницкой области: четверо погибших, двое – ранены

Водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем

Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей случилось в Винницкой области. В результате четверо человек погибли, двое госпитализированы, сообщили на сайте ГУНП области.

Происшествие случилось на трассе М-21 "Житомир – Могилев-Подольский" в селе Жежелев Казатинского района. Автомобиль Mazda столкнулся с Fiat Doblo.

По словам начальника отдела следственного управления полиции Александра Тютюника, предварительно установлено, что автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

В результате ДТП на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, жительницы Киевской области 1976 и 1998 года рождения, и пассажиры Fiat Doblo – мужчина и женщина из города Гайсин Винницкой области, 1944 и 1945 года рождения.

Обоих водителей с телесными повреждениями различного характера доставили в Казатинскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Виновнику ДТП грозит заключение на срок до десяти лет.

Напомним, в Киеве на проспекте Бандеры днем в четверг, 2 мая, близ станции метро "Почайна" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Там грузовой автомобиль Foton сбил мужчину, который передвигался на электровелосипеде в сторону Северного моста.

Также под Киевом произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. Вскоре были установлены личности погибших – ими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина.

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