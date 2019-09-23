Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Страшное ДТП в Житомирской области: появились новые подробности и видео

23 сентября, 12:42

В жуткой аварии погибли девять человек, еще десять - пострадали

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

После жуткого ДТП в Новоград-Волынском районе Житомирской области, в котором погибли девять человек, полицейские задержали водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Водителя грузовика, 55-летнего жителя Волынской области, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около 22:30 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков. Выяснилось, что 55-летний водитель "DAF" с цистерной, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир – Яремча. Автобус в этот момент стоял на обочине дороги – 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

В результате аварии погибли девять пассажиров автобуса, их полные анкетные данные устанавливаются. Водителя грузовика и еще девять пассажиров автобуса, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус ДТП грузовик столкновение Киев - Чоп житомирская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсенал
Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсеналДругие регионы
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видео
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видеоДругие регионы
В Николаеве девушка устроила на дороге
В Николаеве девушка устроила на дороге "шоу одного актера"Другие регионы
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражей
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражейДругие регионы
Мощный пожар в Полтавской области не могут потушить почти сутки: задействована авиация
Мощный пожар в Полтавской области не могут потушить почти сутки: задействована авиацияДругие регионы

Новости партнеров

Loading...