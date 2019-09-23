Страшное ДТП в Житомирской области: появились новые подробности и видео

В жуткой аварии погибли девять человек, еще десять - пострадали

Фото: ГУНП в Житомирской области

После жуткого ДТП в Новоград-Волынском районе Житомирской области, в котором погибли девять человек, полицейские задержали водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Водителя грузовика, 55-летнего жителя Волынской области, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около 22:30 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков. Выяснилось, что 55-летний водитель "DAF" с цистерной, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир – Яремча. Автобус в этот момент стоял на обочине дороги – 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

В результате аварии погибли девять пассажиров автобуса, их полные анкетные данные устанавливаются. Водителя грузовика и еще девять пассажиров автобуса, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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