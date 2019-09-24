ДТП с девятью погибшими в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области водителю грузовика, которого задержали после жуткого ДТП с девятью погибшими, объявили о подозрении по ч.3 ст. 286 УК. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

55-летнего мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц. Сейчас водитель грузовика задержан и находится в спецпалате больницы под стражей полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи ходатайствуют о содержании под стражей.

"В то же время подозреваемый отказался давать показания относительно обстоятельств ДТП, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", – отметили в полиции.

Напомним, ДТП произошло около 22:30 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков. Выяснилось, что 55-летний водитель "DAF" с цистерной, направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир – Яремча. Автобус в этот момент стоял на обочине дороги – 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

В результате аварии погибли девять пассажиров автобуса. Водителя грузовика и еще девять пассажиров автобуса, госпитализировали.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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