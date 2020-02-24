Страшный деревопад в Николаеве: появились новые фото и видео

На Николаев в понедельник, 24 февраля, обрушилась непогода. Ветер валит деревья в городе штабелями, сообщают "Николаевские новости".

Больше всего беды шторм натворил на Центральном проспекте. Кроме того, ветер срывает крыши с домов и листы с билбордов по всему городу.

Реклама

Городские службы уже устраняют последствия непогоды. Тем временем квартал Центрального проспекта от улицы 8 Марта до Шоссейной перекрыли в оба направления.

Кроме того, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

На Одесскую область также обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама