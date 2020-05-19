Страус вместо собаки: в Житомирской области сняли курьезное видео

В Житомирской области сняли забавное видео в городке Андрушевка – на ролик попал страус, бегущий рядом с велосипедистом.

Кадры, сделанные очевидцами из автомобиля, опубликованы на YouTube-канале Перший Житомирський.

На видео можно увидеть, как по улице на велосипеде едет мужчина, а вслед за ним бежит крупный страус, ростом превосходящий сидящего в седле человека.

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Местные жители после появления этого ролика пошутили, что в Андрушевке "всякое было, но только не страусы".

Откуда птица появилась в городе, пока неизвестно. За несколько часов видео набрало около восьми тысяч просмотров.

Напомним, ранее в Харьковском зоопарке отмечали день рождения розового пеликана – питомец по кличке Малюк стал первым за полвека представителем этого вида, который родился и вырос в неволе.

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Также мы сообщали о том, как в Харькове в один из супермаркетов забежала обезьяна. Очевидцы сняли этот необычный инцидент на видео и выложили его в сеть.

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