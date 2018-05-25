Стрельба и убийство депутата в Черкассах: в полиции раскрыли подробности

Злоумышленник, устроивший стрельбу в офисе всеукраинского объединения "Черкащана", в результате чего был убит депутат областного совета Сергей Гура, находится в больнице под конвоем, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сегодня (24 мая – ред.), Около 18 часов, в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученным сообщением, в здание по улице Крещатик в Черкассах ворвался человек, в руках которого был пистолет и граната ", – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район. Было введено в действие специальную полицейскую операцию "Заложник". Ближайший спецподразделение КОРД из г.Кропивницкий был поднят по тревоге и направлен в Черкассы.

"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкащины предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", – сообщил Князев.

В то же время глава Нацполиции отметил грамотность действий правоохранителей, поскольку во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1.

"Если бы она не была своевременно обнаружена, то те работники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения", – сказал он.

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

"Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в самое короткое время. Сейчас полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. В то же время следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод – установление "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции", – добавил Князев.

Напомним, что 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в офис и, угрожая гранатой, закрылся в кабинете и устроил стрельбу. Во время штурма помещения полиция обнаружила одного раненого и одного убитого.

В результате перестрелки был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура. По данным СМИ, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры по имени Николай Гончар.

Напомним, в минувшем году на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером напали неизвестные. Депутат погиб на месте. Депутата расстреляли из автомата Калашникова.