Стрельба по детям в Николаевской области: подозреваемому избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который открыл стрельбу из самодельного устройства по играющимся детям в поселке Новая Одесса. Подозреваемый проведет за решеткой 60 дней. Права внесения залога у него тоже нет.

Примечательно, что родители пострадавших детей не имеют претензий к стрелку. Как сообщает местное издание "НикВести", мужчина выплатил родителям детей деньги и покрыл причиненных ущерб. В частности, мать одной из потерпевших девочек написала заявление, что у нее нет претензий к подозреваемому. Мать мальчика, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, тоже заявила, что получила 18 тысяч гривен компенсации. По ее словам, дети вероятно мешали пенсионеру, который был всегда к ним добр.

Сам подозреваемый, 68-летний Александр Евграфов, заявил в суде, что инцидент произошел случайно, так как он просто хотел напугать детей. Кроме того, стало известно, что во время инцидента мужчина был пьян – в его крови было найдено около 1,51 промилле алкоголя.

Напомним, вечером 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области мужчина открыл стрельбу из самодельного устройства по детям, которые играли неподалеку. В результате инцидента были травмированы трое детей и сам стрелок. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.