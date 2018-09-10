Стрельба по детям в Николаевской области: появились новые подробности

В Николаевской области правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины пенсионера, который открыл стрельбу по детям в Новой Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, мужчина, когда начал стрельбу по детям, был нетрезвый. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и за появление нетрезвом состоянии в общественных местах. На данный момент решается вопрос об объявлении ему о подозрении в и избрании меры пресечения.

Как рассказали в полиции, 12-летний мальчик, пострадавший в результате инцидента, находится в больнице и его состояние медики оценивают как тяжелое. Двух пострадавших девочек отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, в больнице до сих пор находится и сам злоумышленник.

Напомним, вечером 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области мужчина открыл стрельбу из самодельного устройства по детям, которые играли неподалеку. В результате инцидента были травмированы трое детей и сам стрелок. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.