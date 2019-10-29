Стрельба в Херсоне: полиция задержала подозреваемого

/ Фото: Нацполиция

Полицейские Херсона задержали подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня в Херсоне в одном из кафе работники полиции задержали подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум херсонцам. Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

По информации следствия, розыск подозреваемого длился почти месяц. Он постоянно менял местонахождение, переезжая из одной области в другую.

"Сегодня утром оперативники получили информацию, что подозреваемый находится в Херсоне и направляется на встречу в одно из развлекательных заведений областного центра. Только что сотрудниками управления уголовного розыска вместе с бойцами роты полиции особого назначения был задержан. Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в суд для избрания ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что пострадавшие видели стрелка с близкого расстояния, но показания давать отказались. Кроме того, сообщается, что пострадавшими оказались двое представителей местного криминалитета, известных как "Фома" и "Бурый" недавно вышедших на свободу.

Напомним, в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

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