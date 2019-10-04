Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Стрельба в Херсоне: стали известны подробности

4 октября, 15:59

Двое раненых видели стрелявших, но показания давать отказались

В центре Херсона произошла стрельба

В центре Херсона произошла стрельба / Фото: Нацполиция

После инцидента со стрельбой в центре Херсона, когда были ранены два человека, стали известны подробности происшествия.

Так, по данным журналистов издания "Типичный Херсон" оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего они видели с близкого расстояния, но давать показания отказываются.

Кроме того, сообщается, что пострадавшими оказались двое представителей местного криминалитета, известных как "Фома" и "Бурый" недавно вышедших на свободу.

При этом журналисты добавили, что нападавший, хоть и стрелял с близкого расстояния, но не целился в голову. Заряды дроби попали одному из мужчин между ног, а второму – чуть ниже ягодицы. У 42-летнего – ранение в правое бедро, у 49-летнего – в промежность, бедро, ягодицу и мошонку.

Выяснилось также, что подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле Nissan X-Trail, который позже был обнаружен в одном из домов города.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Херсон стрельба подробности

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визитаПолитика
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)Другие регионы
В Кропивницком ребенка ударило током в 27 тысяч вольт
В Кропивницком ребенка ударило током в 27 тысяч вольтДругие регионы
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабстве
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабствеДругие регионы

Новости партнеров

Loading...