Стрельба в Херсоне: стали известны подробности

В центре Херсона произошла стрельба / Фото: Нацполиция

После инцидента со стрельбой в центре Херсона, когда были ранены два человека, стали известны подробности происшествия.

Так, по данным журналистов издания "Типичный Херсон" оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего они видели с близкого расстояния, но давать показания отказываются.

Кроме того, сообщается, что пострадавшими оказались двое представителей местного криминалитета, известных как "Фома" и "Бурый" недавно вышедших на свободу.

При этом журналисты добавили, что нападавший, хоть и стрелял с близкого расстояния, но не целился в голову. Заряды дроби попали одному из мужчин между ног, а второму – чуть ниже ягодицы. У 42-летнего – ранение в правое бедро, у 49-летнего – в промежность, бедро, ягодицу и мошонку.

Выяснилось также, что подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле Nissan X-Trail, который позже был обнаружен в одном из домов города.

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