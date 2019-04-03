Стрельба в Херсонской области: "Азову" досталось от "Айдара"

Под огонь попали машины охранников агрофирмы

В Херсонской области обстреляли машины охранного агентства "Азов". Фото: kherson.net.ua.

Стрельба в Херсонской области: "Азову" досталось от "Айдара" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d2/ee2/5ca4d2ee28580.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d2/ee2/5ca4d2ee28580.jpg 2019-04-03T18:39:00+03:00 Другие регионы Под огонь попали машины охранников агрофирмы

Сегодня около полудня в селе Чонгар Генического района Херсонской области произошла стрельба возле местного агропредприятия.

По данным полиции, "событие произошло при участии представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе". В результате инцидента никто не пострадал.

Местные СМИ дополняют картину, сообщая в частности, что участниками конфликта выступили с одной стороны представители общественного формирования "Аскер" и батальона "Айдар", а с другой – сотрудники агентства "Азов", которое охраняет частное аграрное предприятие "Чонгар", принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.

Первая сторона обстреляла из автомата три автомобиля охранников.

Фото: kherson.net.ua

Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщалось, в Звенигородке Черкасской области грабитель смертельно ранил чету предпринимателей.

Также мы сообщали, что в Киеве сегодня в ходе конфликта из-за квартиры смертельное ранение получил мужчина.

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