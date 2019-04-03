Стрельба в Херсонской области: "Азову" досталось от "Айдара"
Под огонь попали машины охранников агрофирмы
Сегодня около полудня в селе Чонгар Генического района Херсонской области произошла стрельба возле местного агропредприятия.
По данным полиции, "событие произошло при участии представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе". В результате инцидента никто не пострадал.
Местные СМИ дополняют картину, сообщая в частности, что участниками конфликта выступили с одной стороны представители общественного формирования "Аскер" и батальона "Айдар", а с другой – сотрудники агентства "Азов", которое охраняет частное аграрное предприятие "Чонгар", принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.
Первая сторона обстреляла из автомата три автомобиля охранников.
Фото: kherson.net.ua
Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Как сообщалось, в Звенигородке Черкасской области грабитель смертельно ранил чету предпринимателей.
Также мы сообщали, что в Киеве сегодня в ходе конфликта из-за квартиры смертельное ранение получил мужчина.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Стрельба в Херсонской области: "Азову" досталось от "Айдара"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 80 тысяч гривен
У задержанных изъяли весь улов и сети
В Черновцах из окна многоэтажки расстреляли автомобиль
Стрельбу открыли жители квартиры на втором этаже дома