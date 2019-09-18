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Стрельба в Николаеве: полиция ввела план "Сирена"

18 сентября, 15:26

Копы открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве

В Николаеве ввели операцию "Сирена" для расследования тройного убийства

В Николаеве ввели операцию "Сирена" для расследования тройного убийства / Фото: Нацполиция

В Николаеве, после обнаружения тел трех человек, убитых в помещении заправки, полиция начала расследование обстоятельств их гибели.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

"Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция "Сирена", – заявили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу. Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

Также сообщалось, в Винницкой области мужчина убил жену совком. За убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

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Источник: Сегодня

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