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"Стрелок не раскаивается": полиция о трагедии в Житомирской области

3 июня, 20:15

Игорь Серов Игорь Серов

По словам сельчан, после стрельбы полусиротами остались 10 детей

Житомирский стрелок, 58-летний Анатолий З., который, по данным следствия, в ночь на 22 мая убил семерых мужчин в Попельнянском районе, не раскаивается в содеянном.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в полиции Житомирской области.

Стало известно, что в Новоселице, где произошла стрельба, недавно состоялся следственный эксперимент, на котором попытались воспроизвести трагические события. Как уточняют полицейские, воспроизведение событий происходит ради полного и объективного расследования. Также по делу назначены около 200 экспертиз, благодаря которым следствие получит ответы на свои вопросы.

"На следственный эксперимент привезли Анатолия. Но спустя некоторое время на месте преступления он сказал, что ему стало плохо. По данным односельчан, итоги расстрела оказались трагическими вдвойне. Были убиты не только семеро человек, но и без отцов остались более 10 детей", – рассказали в Новоселице.

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Также, по словам односельчан, после роковой стрельбы они давно не видели в селе жены Анатолия – Ольги, которая работает деловодом.

"Она сейчас в отпуске", – кратко ответили коллеги Ольги.

Напомним, в ночь на 22 мая близ села Новоселица Житомирской области произошла трагедия – были расстреляны семеро человек, в том числе и несколько спящих. Все они были приятелями стрелка, к которому приехали отдохнуть и вместе порыбачить.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

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убийство полиция стрельба расстрел житомирская область

Источник: Сегодня

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