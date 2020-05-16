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Стрелял в копов и бросался вещами в родственников: в Хмельницком задержали дебошира

16 мая, 14:57

Татьяна Очеретяна

За помощью в полицию обратилась несовершеннолетняя дочь злоумышленника

В Хмельницком мужчина стрелял в полицейского из травматического оружия. Правоохранители задержали злоумышленника и открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

"В Хмельницком работники полиции задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию", - пишет полиция.

Известно, что в полицию обратилась 16-летняя местная жительница. Девушка рассказала, как ее пьяный отец "совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить".

"Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица", – говорится в сообщении.

Далее полицейские обезвредили и задержали нападающего.

Следователи открыли уголовное производство по факту "посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

"В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельные устройства для стрельбы. На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу, угрозы для его жизни нет.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножницами и попытался напасть на патрульных.

Кроме того, в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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