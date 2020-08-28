Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Стычка жителей Умани с хасидами: стала известна причина

28 августа, 12:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Поводом для конфликта стали вопросы имущества и денег

Конфликт между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел на бытовой почве – из-за имущества и денег.

Реклама

Как сообщается на Telegram-канале PavlovskyNEWS, нет никаких причин говорить об антисемитизме.

"В Объединенной еврейской общине Украины сообщили со ссылкой на местных хасидов Умани, что ссора случилась на почве бытового конфликта. Приехавший турист не мог попасть в дом, который, по его словам, принадлежит ему. Местные же жители утверждают, что это незаконная постройка", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованном в Сети видео можно заметить паломников, которые проходили через кордон уманчан и полицейских. Приезжие с большим трудом преодолевали расстояние, отделявшее их от помещения, поскольку дорогу им пытались заблокировать.

Тем временем, местные жители на повышенных тонах обвиняли полицейских в бездействии и пытались заградить хасидам дорогу.

В тренде
В Черновцах из-за отмены ограничений "красной" зоны открыли уголовное производство
Видео: Facebook/Сергий Алексеев
Реклама

Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

Кроме того, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хасиды умань стычка конфликт Рош ха-Шана

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план
Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план "Перехват" и задержали подозреваемого (видео)Другие регионы
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)Другие регионы
"Невероятный потенциал": фото и видео визита Зеленского в Херсонскую областьПолитика
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациенты
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациентыДругие регионы
В Николаеве зафиксировали три вспышки коронавируса: что известно
В Николаеве зафиксировали три вспышки коронавируса: что известноДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять