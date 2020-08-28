Стычка жителей Умани с хасидами: стала известна причина

Конфликт между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел на бытовой почве – из-за имущества и денег.

Реклама

Как сообщается на Telegram-канале PavlovskyNEWS, нет никаких причин говорить об антисемитизме.

"В Объединенной еврейской общине Украины сообщили со ссылкой на местных хасидов Умани, что ссора случилась на почве бытового конфликта. Приехавший турист не мог попасть в дом, который, по его словам, принадлежит ему. Местные же жители утверждают, что это незаконная постройка", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованном в Сети видео можно заметить паломников, которые проходили через кордон уманчан и полицейских. Приезжие с большим трудом преодолевали расстояние, отделявшее их от помещения, поскольку дорогу им пытались заблокировать.

Тем временем, местные жители на повышенных тонах обвиняли полицейских в бездействии и пытались заградить хасидам дорогу.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Реклама

Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

Кроме того, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама