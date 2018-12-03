Суд Херсона отказался снять арест с танкера "Механик Погодин"

Танкер заблокирован в порту Херсона на три года

В Херсоне суд отказал в снятии ареста с танкера "Механик Погодин", задержанного в августе. Об этом сообщил представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Mekhanik Pogodin" в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора", – сообщил он.

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Напомним, 10 августа, СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Причиной задержания стал тот факт, что судовладелец включен в санкционный список Украины. Теперь Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер.

Танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.

Позже стало известно, что ориентировочная стоимость этого судна, по оценкам СБУ, составляет около семи миллионов долларов.