Суд отказался снять арест с танкера "Мрия"

Фото: dpsu.gov.ua

Херсонский городской суд отказал в снятии ареста с танкера "Мрия", который в августе доставили в Херсонский морской порт, собственнику, который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым в Telegram

Херсонский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с судна "VILGA" (сейчас MRIYA) 5 ноября.

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Месяц назад Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов автономии о передаче судна Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне "Мрия". Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно поставляло горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота РФ в порт "Севастополь".

Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

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