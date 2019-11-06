Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Суд отказался снять арест с танкера "Мрия"

6 ноября, 01:26

На Мрию наложили арест в августе

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Херсонский городской суд отказал в снятии ареста с танкера "Мрия", который в августе доставили в Херсонский морской порт, собственнику, который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым в Telegram

Херсонский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с судна "VILGA" (сейчас MRIYA) 5 ноября.

Реклама

Месяц назад Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов автономии о передаче судна Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В тренде
Израильский доброволец "Айдара" объяснил, за что сражается на Донбассе

Напомним, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне "Мрия". Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно поставляло горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота РФ в порт "Севастополь".

Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия суд Черноморский флот танкер контрабанда арест судно нефтепродукты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнований
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнованийДругие регионы
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнатуДругие регионы
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видео
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видеоДругие регионы
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видеоДругие регионы
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночникДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...