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Суд Полтавы отправил в СИЗО девушку, которая ранила из арбалета двух учителей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 14:02
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Утром 6 сентября Таисия Петрова зашла в помещение 11-й школы и ранила двух сотрудников
Таисии Петровой суд вынес меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"
Таисии Петровой суд вынес меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

8 сентября суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая ранила из арбалета двух учителей. Девушку взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает сайт Полтавщина.

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В суде девушка принесла свои извинения.

"Суд действительно арестовал на два месяца девушку, стрелявшую из арбалета. Ей инкриминируют покушение на убийство. Что касается здоровья двух преподавателей, которых она ранила, то их состояние здоровья удовлетворительное, их выписали из больницы", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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В то же время местные СМИ сообщили, что якобы у задержанной правоохранители изъяли дневник, где было написано о запланированных убийствах и поджоге.

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В свою очередь наши источники среди полтавских правоохранителей подтвердили изъятие дневника.

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"Но пока что неизвестно, ее ли это почерк или нет. Скорее всего, будет назначена почерковедческая экспертиза", – рассказали нам правоохранители.

По данным пресс-службы Полтавской облпрокуратуры, в рамках следствия будет назначено проведение экспертизы, которая ответит на вопросы о психическом здоровье арестованной Таисии.

Что произошло

  • Напомним, утром 6 сентября Таисия Петрова зашла в помещение 11-й школы с группой детей, которые выходили на улицу на урок физкультуры, поэтому работники ее не заметили. Девушка имела с собой арбалет и несколько десятков болтов (стрел к нему).
  • Она поднялась на второй этаж, заглянула в несколько классов, а затем выстрелил в учительницу украинского языка и литературы, а также зарубежной литературы. Стрела попала в спину женщины, но та продолжила вести занятия, чтобы не пугать детей.
  • Остановить Таисию пыталась заместитель директора школы по воспитательной работе, учитель по математике, которая вышла на шум. Девушка перезарядили арбалет и выстрелила и в нее. Болт попал в руку женщины.
  • После этого арбалет у нападающей забрал 14-летний ученик 9 класса.
  • Обе пострадавших госпитализированы в медучреждения.

Ранее мы сообщали, что в Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика.

Также напомним, под Харьковом злоумышленник напал на школу и избил директора и учителей.

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