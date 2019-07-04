Суд повторно арестовал полицейского, причастного к гибели семьи в Херсонской области

На этот раз он не выйдет под залог

Заседание Запорожского апелляционного суда. Фото: NikopolNews.

Запорожский апелляционный суд сегодня рассмотрел дело по смертельному ДТП в Херсонской области, унесшему жизни троих жителей Никополя, в том числе ребенка.

Как сообщает Nikopolnews со ссылкой на пресс-службу суда, коллегия судей рассматривала апелляционные жалобы адвоката потерпевшей стороны и прокурора на решение Мелитопольского суда от 20 июня 2019 года.

Вышеупомянутый суд избрал для подозреваемого в совершении смертельного ДТП меру пресечения в виде ареста с правом выхода под залог в 192 тысячи гривен. Подозреваемый воспользовался этой возможностью, залог был внесен, и сотрудник полиции вышел на свободу.

Родственники погибших были возмущены таким решением, переживая, что полицейский и вовсе избежит ответственности. Адвокат опротестовал решение Мелитопольского суда и на сегодняшнем заседании апелляционные жалобы были удовлетворены.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Залог ему вернут.

Кассационному обжалованию решение не подлежит.

Как сообщалось, 18 июня 2019 г. Людмила Богданевич, Дмитрий Журавлев и их 9-летняя дочь София попали в ДТП, столкнувшись с автомобилем, который шел на обгон под управлением сотрудника полиции Евгения Калиниа. Родители погибли на месте, девочка спустя несколько часов умерла в больнице.

Напомним, ранее во Львовской области легковой автомобиль с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезался в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

Кроме этого, мы сообщали, что в Запорожской области на трассе возле села Лукашевка Литинского района Винницкой области в ДТП попал автобус "Неоплан", выполнявший международный рейс из румынского города Сучава в Запорожье.

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