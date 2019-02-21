Суд приговорил к 10 годам тюрьмы убийцу депутата Миргородского горсовета
Соучастник преступления приговорен к 4,5 годам лишения свободы
Миргородский горрайонный суд Полтавской области 19 февраля приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Миргородского горсовета Хачатура Хачатряна за убийство депутата этого горсовета от партии "Свобода" Олега Супруненко.
Как сообщается на официальном сайте суда, соучастник преступления Левон Марданян приговорен к 4,5 годам лишения свободы.
Иски потерпевших и гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано солидарно с осужденных в пользу жены Супруненко, 34 тыс. 125 грн на возмещение причиненного материального ущерба, в пользу отца и матери Супруненко – по 497 тыс. грн каждому на возмещение морального ущерба.
Мера пресечения осужденным до вступления приговора в законную силу остается в виде содержания под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил, он может быть обжалован в установленный законом срок.
Как сообщалось, ночью 12 июля 2017 года Супруненко избили палками неизвестные в масках, когда он возвращался с работы. В результате нападения депутат получил многочисленные травмы головы и переломы. Депутат провел в реанимации 26 дней и 7 августа скончался.
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Напомним, ранее в Николаеве избили депутата городского совета от партии "Объединение "Самопомич" Вячеслава Апанасенко. Неизвестные встретили мужчину вечером возле его дома, когда он возвращался с работы. В результате нападения депутат получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы.
Также в пригороде Сум в Барановке 2 августа минувшего года нашли мертвым бывшего депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука. Его застрелили во дворе частного дома. Тело лежало возле ворот на животе. Жука застрелили в голову. Отмечается, что киллер бросил пистолет на месте преступления. Анатолий Жук ранее судим за хулиганство и хранение оружия. Его также связывали с вором в законе Лера Сумским.
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