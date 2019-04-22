Суд рассмотрит дело полицейских-разбойников из Кременчуга

Им грозит до 15 лет заключения

Полицейский разбой в Кременчуге.

В Полтаве следователи теруправления Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства в отношении четырех полицейских батальона патрульной полиции г. Кременчуг, которые в конце декабря 2018 года совершили разбойное нападение на прохожего.

Как сообщает сайт ГБР, следователи установили, что 27 декабря 2018 г., около часа ночи, двое сотрудников патрульной полиции, которые в то время находились вне службы, в результате конфликта нанесли мужчине множественные удары в область головы и туловища.

В дальнейшем, к месту происшествия на служебном автомобиле приехали еще двое инспекторов батальона патрульной полиции Кременчуга, которые находились на дежурстве. Они присоединились к совершению преступления.

Мужчину затолкали в служебный автомобиль. Затем полицейские завладели имуществом пострадавшего: наручными часами, мобильным телефоном и кошельком, в котором было 950 евро, 150 злотых и 700 гривен. После этого жертву высадили на выезде из Кременчуга, а награбленное разделили между собой.

Потерпевший, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, получил тяжелые телесные повреждения.

Четверо стражей порядка подозреваются в превышении власти работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, действия трех из них следователи переквалифицировали со статьи "разбой" на более тяжкую статью – разбойное нападение, совершенное организованной группой, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось, под Запорожьем грабители, переодетые полицейскими, совершили налет на частный дом.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина с ружьем дал отпор банде грабителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд рассмотрит дело полицейских-разбойников из Кременчуга". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"