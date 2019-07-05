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Суд восстановил в должности мэра Конотопа

5 июля, 21:59

Тягнибок поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости

Суд принял решение
Суд принял решение. Фото: Pixabay

Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Только что Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. С этого момента Артем восстановлен в должности", – говорится в заметке.

Тягнибок поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости.

Как сообщалось, 27 июня с. г. около 1 часа ночи на Семенихина, члена партии "Свобода", было совершено нападение. Его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Семенихина госпитализировали в Конотопскую райбольницу, но впоследствии перевезли в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15, п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины.

Для расследования покушения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина в Сумскую область направили усиленную группу из руководства Нацполиции.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года до 2018 года. До конца каденции не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.

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