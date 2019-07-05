Суд восстановил в должности мэра Конотопа
Тягнибок поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости
Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"Только что Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. С этого момента Артем восстановлен в должности", – говорится в заметке.
Тягнибок поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15, п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины.
Для расследования покушения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина в Сумскую область направили усиленную группу из руководства Нацполиции.
Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года до 2018 года. До конца каденции не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.
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