Судили по пяти статьям: мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство в Хмельницком

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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве мужчину и осудил его до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Известно, что убийство произошло еще в июле 2018 года. После того, как связь с погибшим пропала, родственники обратились в полицию. Подозреваемым оказался 30-летний житель Хмельницка, с которым погибший был ранее знаком.

Как рассказали в полиции, преступление было спланировано. Мужчина специально купил пистолет и продумал свои действия.

"Подозреваемый попросил таксиста отвезти его домой в село Волица. По дороге пассажир начал угрожать водителю заранее заготовленным пистолетом и даже заставил его позвонить родственникам и попросить, чтобы они перечислили разбойнику средства. В лесополосе у села Малашевцы Хмельницкого района злоумышленник убил водителя двумя выстрелами в голову и спрятал тело под ветками, а сам на автомобиле погибшего Citroen Berlingo вернулся в город", – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, телефон потерпевшего он выбросил по дороге, а паспорт и документы на автомобиль уничтожил. Пистолет продал в тот же день. Транспортное средство мужчина планировал продать из-за кредитов в нескольких банках.

Суд признал злоумышленника виновным по пяти статьям УКУ: п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, и с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего), ч. 3 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами). Мужчине присудили 15 лет лишения свободы.

Напомним, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми . В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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