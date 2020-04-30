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Сумчанин за большие деньги пытался провести через границу иностранца

30 апреля, 05:20

Татьяна Власенко

Заказчик направлялся в Россию

В Сумской области правоохранители задержала мужчину, который организовал незаконную переправку иностранца через государственную границу Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облполиции.

"Работники Отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в области разоблачили жителя Краснопольского района, который за немалое вознаграждение пытался перевести через границу в соседнее государство гражданина одной из стран азиатского региона", – рассказали в полиции.

Как установили правоохранители, 33-летний житель Краснопольского района за 1000 долларов США согласился переправить вне официальных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана.

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Обоих правонарушителей на горячем задержали оперативники совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.

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Сейчас предприимчивый житель Сумской области задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Кроме того, работники прокуратуры области согласовали вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. В рамках дела устанавливаются другие лица, причастные к организации канала нелегальной миграции", – добавили в полиции.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на границе с Польшей в Волынской области украинец пытался без проверки прорваться через пункт пропуска "Ягодин" и наехал на пограничника. Кроме того, на пути автомобиль нарушителя разбил шлагбаум, а потом наехал на средство принудительной остановки. Его шипы пробили колеса авто, и вскоре мужчину задержали.

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миграция граница полиция сумская область

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