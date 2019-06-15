Сумская полиция изъяла рекордную партию наркосырья: опубликованы фото

Вес обнаруженной маковой соломки составил около двух с половиной тонн















В Сумах полиция изъяла рекордную партию наркотического сырья – почти две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки, которые хранились на складе и в нескольких торговых точках областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Сотрудники управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП области при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели ряд обысков, в ходе которых изъяли рекордное для Сумской области количество наркотического сырья – две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки", – говорится в сообщении.

Копы добавили, что сырье продавалось наркозависимым местным жителям под видом кондитерского мака. Занимались этим "бизнесом" пятеро сумчан – двое мужчин и три женщины.

"Товар доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья", – отметили полицейские.

По данным оперативников, полученное сырье в Сумах "соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья и инъекционно употребляли опий ацетилированный".

"По ценам "черного рынка" стоимость всего изъятого составляет миллион гривен", – заявил временно исполняющий обязанности начальника сумского управления Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Пятеро сумчан в возрасте 30 до 50 лет были задержаны. Четверым из них объявлено о подозрении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Кроме того, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадонав нескольких регионах Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сумская полиция изъяла рекордную партию наркосырья: опубликованы фото". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"