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В Винницкой области арестовали современных рабовладельцев

11 декабря, 19:58

Украинским "латифундистам" грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранительные органы Винницкой области, где ранее разразился скандал с издевательствами над пациентами психдиспансеров, разоблачили пару, которая занималась трудовой эксплуатацией людей на пилораме.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в операции по задержанию рабовладельцев в Бершадском районе участвовали сотрудники спецподразделения КОРД.

Владельцами пилорамы оказались супруги 44 и 42 лет. Они незаконно удерживали людей на предприятии, заставляли их бесплатно работать, применяя психологическое давление и физическое насилие.

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"Обычно работу предлагали людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, не имевшим постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5 000 гривен. В итоге за тяжкий труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты", – сообщили в винницком управлении НПУ.

Люди работали на закрытой территории, где их контролировал надзиратель. На момент прибытия правоохранителей, на пилораме находились семь человек, которые несколько месяцев проработали на незаконном предприятии.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье о торговле людьми, которая предполагает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что несколько месяцев назад в Сумской области обнаружили 34-летнего мужчину, которого почти три года насильно удерживали в плену и заставляли тяжело работать.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали историю украинки, которая семь лет провела в рабстве, и о том, как не попасть в трудовое либо сексуальное рабство.

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рабство рабы эксплуатация Винницкая область пилорама

Источник: Сегодня

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