Своих не бросаем: Эксклюзив изнутри "Новых Санжар" от корреспондента "Сегодня"

Немного передохнув после сложного и утомительного перелета из Китая и дороги к медцентра Нацгвардиии в Новых Санжарах – корреспондент "Сегодня" Александр Махов с самого утра максимально держит в курсе того, что происходит в обсервации. Эксклюзивные кадры и рассказ о том – чем кормят в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, как осматривают людей и – какие там условия проживания.

"В медцентр Нацгвардии мы подъезжаем автобусом, в котором два окна разбили противники обсервации в Новых Санжарах", – рассказывает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Камни в колонну эвакуированных из Уханя швыряли еще в 30 километрах от санатория.

"Ну мы люди вправе на свое мнение", – говорит один из протестующих. "Каково ваше мнение?" "Мы же не виноваты, что наше государство не сумело подготовиться к приезду", – отвечает участник акции.

Люди, которые провели 14 часов в самолете, в автобусах застряли еще на шесть часов из-за протестующих. Уставшие, голодные и разочарованы. О бунте в Новых Санжарах экипаж и пассажиры узнали еще на борту, и к столь враждебному приему не были готовы.

Член экипажа Дмитрий был одним из тех, кто принимал пассажиров в Ухане, сопровождал их. "Скажи, как себя чувствуешь? Что сейчас чувствуешь?" – спрашивает у члена экипажа Александр Махов.

"Чувствую себя прекрасно, всей Украине хочу передать большой привет и сказать, чтобы вы не обращали внимания на любые провокации. Все будет хорошо, карантин пройдет успешно. И я уверен, что те украинцы, которые вернулись домой, очень скоро обнимут свои семьи", – говорит член экипажа самолета Дмитрий.

В свои комнаты эвакуированные заселялись только ночью. "Сегодня" эксклюзивно показывают быт, в котором проведут эвакуированные минимум две недели.

"Я на четвертом этаже, в однокомнатном помещении, здесь три кровати. Живу я здесь один, такие же комнаты и у других эвакуированных. Кто-то живет по одному, кто-то вдвоем, кто-то втроем. Есть здесь холодильники и телевизор", – рассказывает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Большая закрытая территория под круглосуточной охраной Нацвардии.

Просторные светлые комнаты, тумбочка и кровати – все еще советского образца. И таким условиям вывезенные из эпицентра коронавируса рады.

"Я просидел в Ухане с 22 числа по 19 число в квартире один. Поэтому меня здесь все устраивает, все хорошо. Самочувствие нормальное, нет какого-то такого чувства, что я один, что я взаперти. Все хорошо", – говорит один из эвакуированных.

Этажом ниже живет эвакуирована с двумя детьми аргентинка Мирабела. Для ее мальчиков администрация привезла коробку с игрушками.

Медики постоянно контролируют состояние здоровья эвакуированных. И объясняют, как вести себя в санатории.

"Находиться здесь, в комнате, можете без масок. Пересекли порог – в маске. Вернулись – сняли маску, выбросили, помыли руки. Желательно ограничиваем выход", – объясняет медик.

Кормят по расписанию.

"Сегодня будет, значит, в половине второго обеда и в половине седьмого. С завтрашнего дня: в 9:00, в 13:00, в 18:00", – говорят о графике в медчасти.

Кормят – хорошо.

"Салат из свеклы – украинский. Кстати, в Китае его очень трудно найти. Что еще: яйцо вареное, хлеб, сок, горячая еда и гречка с колбасой", – говорят девушки, получающие обед.

И – ударная доза витаминов.

"Я видел, что уже привезли нам фрукты, напитки отдельные, кто хочет. То есть, проблем с едой, продуктами или бытовыми вещами никаких нет. С нами постоянно держит связь администрация", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Кроме того, с обустройством комнат и едой взялись помогать и украинцы, которым небезразлична судьба эвакуированных из Китая. Ведь своих украинцы не бросают.

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. Журналист "Сегодня" проведет весь срок обсервации в Новых Санжарах, чтобы рассказывать о происходящем изнутри.

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