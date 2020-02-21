Своих не бросаем: Корреспондент "Сегодня" рассказал об условиях в "Новых Санжарах" – эксклюзив

Сложным для эвакуированных из Уханя был не только перелет из Китая. Настоящим испытанием стала и дорога к самому медицинскому центру, которую перекрыли протестующие.

Уже поздно вечером 20 февраля эвакуированные наконец смогли попасть в свои комнаты и отдохнуть. Вместе с ними все 14 дней обсервации проведет и единственный журналист в составе спасительной миссии – корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

"Я нахожусь в жилом корпусе вместе с эвакуированными пассажирами. Вот моя комната. Здесь – три кровати, но живу я один, в таких комнатах другие живут по два-три человека. Вот телевизор, холодильник, горячая вода, теплые батареи отопления. В комнатах очень тепло. Есть балкон – можно дышать свежим воздухом. Так же и во всех других комнатах. Вот моя отдельная душевая с горячей водой. Есть полотенца и все необходимое", – рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Как сообщил Александр, сегодня всех эвакуированных из Китая уже осмотрели медики, в частности, среди прочего замерили температуру. Никаких нареканий на здоровье пока нет ни у кого, сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

"Питаемся три раза в день, на завтрак была гречка, сосиска и свекольный салат. В корпусе есть дети – 8 летний мальчик с родителями и двое детей трех и пяти лет – с мамой. С ними всеми – все в порядке", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов. В тренде Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)

По словам Александра, эвакуированные обеспечены всем необходимым – бельем, водой, продуктами.

"Выходить из корпуса запрещено. На улице дежурят бойцы Нацгвардии. Само здание огорожено лентой. С нами постоянно на связи администрация заведения, все вопросы решаются быстро и оперативно", – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.

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