"Так во всех странах мира": Ляшко прокомментировал стирку одноразовых халатов в больнице Николаева

Главный санитарный врач не видит ничего плохого в повторном использовании средств защиты

На днях в сети появились фото, на которых видно, как в Николаевской городской поликлинике №5 врачи стирают одноразовые халаты и шапочки для повторного использования. Эти снимки не оставил без внимания главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщают "Новости N".

"Состояние обеспечения средствами индивидуальной защиты у каждого медучреждения разное. Каждый рассчитывает их под определенное количество по методике. В связи с тем, что сегодня не поступают больные с коронавирусной инфекцией, а поступают с подозрением на коронавирус – средства индивидуальной защиты используются по-разному", – заявил Ляшко.

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Также он отметил, что хирургические маски, респираторы и одноразовые костюмы биологической защиты обеззараживают во всех странах мира. В частности, Ляшко привел в пример Германию, Францию, Италию и США. Врач добавил, что сейчас в мире – глобальный дефицит средств индивидуальной защиты. В итоге – говорить о том, что их нельзя повторно использовать – нельзя.

"Я более чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется на протяжении смены — не одноразовый одноразовым. Обрабатывая его дезинфицирующим средством, просушивая — он будет безопасен. В этом проблемы нет", – добавил Ляшко.

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Отметим, что в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители путешествуют очень мало.

А тем временем в Украине официально подтвердили 2203 случая заражения коронавирусной инфекцией, 61человек выздоровел, 69- умерли.

Как правильно утилизировать маски – смотрите в сюжете:

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