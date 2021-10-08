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"Такси в морг уже едет": львовянин пожаловался на лечение COVID-пациентов в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 17:41
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Он потратил в больнице 35 тысяч гривен за 13 дней
Коронавирус в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинец Роман Левчик вместе со своим отцом, заболевшим коронавирусом, 13 дней пробыл во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи. Мужчина пожаловался на "адские" условия в учреждении.

Об этом пишет "ТСН".

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В больнице прямо на глазах умирают больные коронавирусом люди

Как рассказал Роман, к ним в палату поселили больного коронавирусом Сергея, но на следующий день мужчина начал задыхаться.

"30 минут назад его сердце в муках остановилось. За две минуты до смерти рентген показал отсутствие легких", — написал очевидец.

После смерти умерших в больнице размещают под клеенкой, а затем на "такси" — стареньком автомобиле, везут в морг.

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Условия во Львовской больнице. Скриншот
Условия во Львовской больнице. Скриншот

"Трэшовая ночь"

По словам Романа, бывало и такое, что в больнице отключается система, которая подает кислород:

"Ночь была "трэшовая". Дедушка, лет 80, упал с кровати и со стоном дополз почти к выходу. На час отключилась система, которая подает кислород. Все зависящие от нее едва не задохнулись", – рассказал львовянин.

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"Ад рядом и "такси" уже ждет"

На лечение отца Роман потратил 35 тысяч гривен за 13 дней. Львовянин надеется, что те, кто считают, что "коронавирус — это глупости", задумаются и сделают выводы.

"Ад рядом и "такси" уже ждет. Сегодня оно заберет кого-то незнакомого, а завтра тебя", — добавил Роман.

Украинец рассказал о Львовской больнице. Скриншот
Украинец рассказал о Львовской больнице. Скриншот

Что происходит во Львовской больнице. Скриншот
Что происходит во Львовской больнице. Скриншот

Что говорят во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи

Как рассказала пресс-секретарь Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак, сейчас у них находится много больных на коронавирус, и больница пытается для всех создать нормальные условия лечения.

"Сегодня в больнице находится 439 пациентов с пневмониями. В 400 является ПЦР-положительный тест, в реанимации являются более 30 пациентов. Наша больница в Украине осуществляет не наибольшее ли количество приемов пациентов с коронавирусом в Украине. Но нашей больнице почти 50 лет. То есть наши корпуса, помещения не новые. Это не новая построенная больница частного типа, где все идеально. Это заведение, где за последний год сделано много, чтобы наши пациенты лечились в нормальных условиях ", — отметила пресс-секретарь.

Каспшишак добавила, что сейчас в их больнице приоритет — это спасение людей. Что касается лекарств, на которые пациенты тратят большое количество средств, то в больнице это объясняют тем, что средства выделяются на те препараты, которые предусмотрены протоколами лечения, однако не всем они подходят.

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