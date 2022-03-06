Танк возле каждого дома. Оккупанты создали живой щит из жителей села Сумской области

Российские военные придумали варварский способ защитить свою зенитно-ракетную систему – оккупанты фактически прячутся за спинами мирных жителей

Оккупанты терроризируют мирных украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Станово Охтырского района Сумской области практически возле каждого дома стоит российский танк. Таким образом оккупанты создали живой щит из жителей села.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, военные сделали это, чтобы охранять развернутую зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-300 среднего радиуса действия.

"В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров. Предназначена для непосредственного прикрытия находящихся войск вблизи от противника, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также разных других целей", - объяснил Живицкий.

Так выглядит ЗРС С300. Фото из открытых источников

Сейчас власти пытаются организовать "зеленые коридоры" для эвакуации мирного населения из всего района.

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Как известно, Тростянец сейчас единственный город в Сумской области, который захватили оккупанты. Российские войска взяли в кольцо город и терроризируют местных жителей. За неповиновение – расстреливают на месте.

Ситуация в Украине 6 марта