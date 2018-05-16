Тела украинских моряков, погибших у берегов Кабо-Верде, вернут на Родину через неделю

Тела двух херсонских моряков, которые погибли при загадочных обстоятельствах на судне "Atlantic Harmony" у берегов Кабо-Верде, через неделю доставят на Родину. Об этом сообщила вдова офицера Екатерина Червоная и активист Кирилл Стремоусов.

"Я думаю после экспертизы, после изучения вопроса будут допрошены по факту старпом судна "Atlantic Harmony", который является гражданином Украины, жителя города Одессы. Также будут допрошены члены экипажа, которые находились на судне. Думаю, до логического завершения дело дойдет. Экспертиза показала, что в крови парней не было ни алкоголя, ни наркотиков, они были чистыми", – сказал Кирилл Стремоусов.

Кроме того, херсонская полиция открыла уголовное дело по факту убийства и допросит членов экипажа, которые находятся на судне. Об этом сообщает zachem.com.ua.

Ранее сообщалось, что у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.

А в в Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на Родину из-за долгов судовладельца.







