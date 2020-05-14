Тесты Фонда Рината Ахметова помогают обнаружить коронавирус у медиков

Экспресс-тесты Фонда направляются туда, где в них на данный больше всего нуждаются

Только в Винницкой области в зоне риска находится около двух тысяч врачей скорой помощи. Они рискуют подхватить инфекцию коронавирусаот пациентов. Медики ежедневно спасают сотни людей, но в то же время вынуждены защищаться от инфекции сами, и не допустить ее массового распространения.

"Сегодня" были свидетелями, как работают врачи скорой в Виннице. Диспетчеры принимают сотни вызовов в сутки. Сейчас помощь нужна больному с симптомами COVID-19.

"Кашель, жалуется на насморк, слабость, ломоту в теле", – говорит фельдшер экстренной медицинской помощи Яна Прокопенко.

На сборы – считанные минуты, и бригада медиков уже в пути.

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Во время пандемии коронавируса, возросла нагрузка и на медработников, и на оборудование. Даже малейший сбой в работе может стоить человеческой жизни.

"Пациент, зараженный коронавирусом, может нуждаться в искусственной вентиляции легких, поэтому, выезжая на вызов, мы проверяем аппаратуру", – говорит медицинский директор центра экстренной медицинской помощи Станислав Скоробогач.

В Винницкой области уже подтверждено более 600 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи врачи фиксируют каждый день.

"Они встречаются с потенциальными больными, и с подтвержденными уже зараженными COVID-19 ежедневно, и ежеминутно, и каждый час", – говорит о медиках заместитель директора винницкого областного департамента здравоохранения Надежда Марусяк.

Медики, которые первыми приходят на помощь и спасают жизни, и сами нуждаются в защите. Поэтому сейчас в Винницкой области проводят масштабное тестирование на коронавирус среди работников больницы. Тесты передал Фонд Рината Ахметова. Здесь их почти три тысячи.

"Эти тесты позволят вовремя тестировать работников и прерывать эту цепочку инфицирования среди медицинских работников. В борьбе с COVID-19 мы все должны объединять усилия – власть, бизнес, общество", – говорит заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Наталья Заболотная.

"Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что у нас такие тесты. Мы обязательно сделаем тестирование всех работников системы экстренной медицинской помощи Винницкой области", – заявил медицинский директор центра экстренной медицинской помощи Станислав Скоробогач.

Всего для бригад скорой помощи семи регионов Украины Фонд Рината Ахметова закупил 20 тысяч экспресс-тестов.

"Это очень важно для защиты тех, кто, несмотря на все сложности, изо дня в день выходит для того, чтоб спасать жизни украинцев. Эти экспресс-тесты мы передаем в области, в которых они больше других нужны. Речь идет о Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской областях, а также о Винницкой и Житомирской областях", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Мы благодарны за то, что мы остались не одни, и мы достойно будем оказывать в дальнейшем экстренную медицинскую помощь", – говорит медицинский директор центра экстренной медицинской помощи Станислав Скоробогач.

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Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии коронавируса. Для этого объединены все ресурсы – благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

28 февраля, еще до того, как ВОЗ объявил пандемию, Фонд Рината Ахметова передал украинским медикам оборудование, необходимое для эффективного лечения больных с тяжелыми последствиями коронавируса.

На борьбу с коронавирусом в Украине Ринат Ахметов направил 300 млн гривен.

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