Толкал, унижал и материл: под Херсоном школьник издевался над одноклассниками

На родителей мальчика полиция составила административный протокол за буллинг

В Херсонской области скандал в школе. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Великая Лепетиха в Херсонской области 11-летний мальчик систематически унижал и оскорблял одноклассников. На одного из родителей ученика полиция составила протокол.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

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Систематический буллинг в школе

Как стало известно, в полицию поступило заявление от матери пятиклассника о том, что 11-летний ученик оскорбляет ее сына.

Малолетний подозреваемый систематически унижал одноклассника, высказывался в его сторону матом и даже мог толкнуть. Такие действия он применял и к другим ученикам, которые также пожаловались правоохранителям.

Что говорит 11-летний ученик?

Сам школьник в свое оправдание объяснил, что он первым не начинал конфликты, а одноклассники якобы его провоцировали.

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Какое наказание ждет?

На родителей школьника полиция составила административный протокол за буллинг (травлю) участника образовательного процесса. В то же время с самим парнем провели профилактические беседы.

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