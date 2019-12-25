Толкали всем селом: на Херсонщине женщина родила 8-го ребенка в экстремальных условиях

В селе Семихатки Генического района Херсонской области женщина родила ребенка в экстремальных условиях. Автомобиль скорой помощи, который должен был доставить роженицу в роддом, застрял в огороде, сообщает "Херсон Онлайн".

Для 33-летней Елены Молотовой эти роды стали восьмыми. По словам заведующего Геническим станцией экстренной медпомощи и медицины катастроф Валерия Дронова, врач Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин с задачей справились на "отлично". На помощь роженице пришли другие жители села – пока врач и водитель принимали роды, селяне выталкивали скорую из грязи.



Как говорит сельский голова Олег Кульчицкий, машина застряла в огороде из-за того, что водитель хотел развернуться. По самому же переулку Степному, на котором проживает семья Молотовых, "скорая" проехала без помех.



Отмечается, что девочка родилась здоровой, весом 2 кг 900 г. Спустя некоторое время новорожденная вместе с мамой были доставлены в больницу.

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Как ранее сообщали "Сегодня", на Прикарпатье роженицу с новорожденным сыном почти 2 километра несли спасатели на носилках. После родов женщина нуждалась в госпитализации, а другого способа добраться до больницы не было.

Также сообщалось, что в больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Роженицу привезли со свалки. Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

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