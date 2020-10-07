Стрельба и толкание пятитонного БТР: кто лидирует в соревнованиях украинских военных

В поселке Оршанец Черкасской области соревнуются 18 команд военнослужащих из разных городов Украины.

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На соревнование пригласили и корреспондентов "Сегодня".

Одно из соревнований – стрельба. Военные на четырех локациях палят по мишеням из разного оружия. Здесь важна не только точность, но и – скорость реакции.

По правилам, надо попасть как можно больше мишеней за короткий промежуток времени.

Следующая группа – с автоматами. Здесь девять мишеней, за условным препятствием. За пределы красного коридора выходить нельзя. Это сложное упражнение, объясняет журналистам "Сегодня" пограничник из Одессы.

"Если просто мишенное поле спереди, проблем нет – увидел, стрельнул и все. А когда какие-то есть препятствия или какой-то стресс, тогда уже другие факторы. "Какой секрет точной стрельбы?" – спрашиваем у пограничника. "Не знаю. Настрел. Чем больше стреляешь, тем точнее уже будет", – отвечает тот.

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Оружие у каждого свое. Артем Мороз привез из Житомира автомат, которому почти полвека.

"После каждой стрельбы смазываем, чистим оружие, потому что оружие любит смазку. И тогда оно будет служить долго и надежно", – говорит участник соревнований.

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Посоревноваться в Черкасскую область приехала почти сотня военнослужащих из разных городов Украины. Они преодолевали полосу препятствий и выбирали лучшего капитана. За каждое испытание насчитывают баллы. Турнир – в честь погибшего на Востоке пограничника Василия Полякова.

"Это полигон, на котором мы учимся, тренируемся, обмениваемся опытом с другими подразделениями и исправляем ошибки", – говорит начальник батальона "Дозор" Госпогранслужбы Максим Балагура.

Завтра – военные вновь будут стрелять, и даже – толкать пятитонные бронетранспортеры. Сейчас в соревнованиях лидирует десятый отдельный пограничный отряд оперативного реагирования из Киева.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как украинские военные вместе с танками прибыли в Германию для участия в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа".

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Также мы рассказывали о том, как в Днепропетровской области соревновались бригады экстренной медицинской помощи.

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