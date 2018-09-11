Тонны мусора, бесплатная еда и дорогое жилье: как прошло празднование Рош ха-Шана в Умани

Город Умань в Черкасской области оправляется от празднования иудейского Нового года и традиционно утопает в мусоре. Из-за этого коммунальщики работают, не сложа рук. Паломники труд в эти дни считают грехом: им можно лишь молиться и веселиться.

Сколько тонн мусора на улицах Умани после второго дня празднования Рош ха-Шана, не знают даже коммунальщики. Они с утра пытаются убрать центр города и прилегающие улицы, которые буквально утопают в отходах, а все мусорные баки забиты.

Одной из выгод ежегодного паломничества хасидов для местных жителей стала сдача жилья в аренду для прибывших. Для того чтобы жить в нескольких метрах от могилы рабби Нахмана из Брацлава, за ночь паломникам приходится заплатить около 100 долларов с человека. Состоятельные хасиды предпочитают гостиницы, но посторонних туда не пускают. Примечательно, что в таких гостиницах лифт останавливается на каждом этаже, потому что нажать кнопку и вызвать его хасидам в эти дни не позволяет вера. Хасидам запрещено практически все, кроме готовки еды, но и этого паломники не делают. На улицах города для них жарят мясо. Кофе, чай, молоко и соки для паломников-мужчин раздают бесплатно.

Праздновать наступление Нового года хасиды будут еще сегодня всю ночь, а уже завтра паломники начнут массово покидать Умань.

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Он празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю – это сентябрь-октябрь. В 2018 году Рош ха-Шана празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Петр Порошенко поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана и пожелал им хорошего и счастливого года.