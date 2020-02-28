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Торт ко дню рождения и презервативы в подарок: как начался девятый день карантина в Новых Санжарах

28 февраля, 11:21

Екатерина Степаненко

А еще эвакуированные из Китая украинцы уже строят планы о том, чем займутся после освобождения из карантина

Планами касательно того, что будут делать после обсервации, уже делятся между собой эвакуированые из Китая украинцы и иностранцы. В следующую среду закончится срок их пребывания в Новых Санжарах. Куда поедут и будут делать? Об этом рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев.Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

"Ну лично я собираюсь поехать в Харьков. На матч Лиги Европы Шахтера. Потому что вчера я смотрел футбол и Шахтер сыграл вничью с Бенфикой, но по сумме двух прошел дальше. Потому можно будет съездить и поболеть за Шахтер", – говорит Александр.

А другие эвакуированные после окончания карантина просто хотят отдохнуть. Ведь обсервация все-таки давит на психику, несмотря на всю заботу медперсонала и даже праздники, которые случаются даже в медцентре Нацгвардии.

"Сегодня у одной, из эвакуированных из Китая девушек, день рождения. Ей исполняется 20 лет. ЕЕ подруги заказали для нее торт. Так что сегодня будет небольшое празднование", – делится корреспондент.

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А еще в Новые Санжары продолжают поступать средства защиты. Правда, теперь они направлены не только на коронавирус.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам презервативы. Потому что тут 103 человека и половина – мужчины и женщины", – рассказал Александр.

Но пока в обсервации ждут, когда их выпустят, некоторые украинцы дожидаются момента, чтоб попасть домой. Среди них оказалась и 25-летняя Алина Аврамчук, которую не пустили на самолет из Уханя. Она попросила у президента Владимира Зеленского помощи в эвакуации.

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карантин Новые Санжары коронавирус

Источник: Сегодня

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