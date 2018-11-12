Транспортный коллапс в Черкассах: частные перевозчики отказались выезжать на маршруты

В Черкассах частные перевозчики требуют повысить тарифы и уменьшить количество льготников. Из-за этого водители отказались выезжать на маршруты, а остальной транспорт не смог справиться с количеством пассажиров в городе. Как люди пытались добраться на работу – видели журналисты "Сегодня".

Из-за протеста перевозчиков весь день в городе царили пробки, а муниципальный транспорт был переполнен. На работу горожане добирались по-разному. Кто-то собственным транспортом, кто-то троллейбусами, а некоторые – пешком. Кроме того, в местных группах в соцсетях организовали акцию "Подвези". Таким образом горожане искали водителей, которые готовы были бесплатно взять попутчиков. Также из-за сложившейся ситуации на улицы города выпустили весь троллейбусный парк – 60 машин. Но этого, говорят пассажиры, мало.

Перевозчики, в свою очередь, объясняют, что устали работать вне закона:обслуживают сорок маршрутов, а договоры подписаны только на два. Кроме того, их не устраивает стоимость билета – 4 гривны. Кроме того, по словам перевозчиков, городские власти не компенсирует затраты на перевозку льготных категорий, но увеличивают количество льготников.

Городская власть выдвигает свои требования к перевозчикам: повысить качество обслуживания и все-таки не брать деньги с льготников. Тогда – готова увеличить тариф до пяти гривен. Надеется найти компромисс: его будут искать уже завтра на очередном заседании исполкома. А пока горожанам придется потерпеть.

Ранее мы писали о протесте маршрутчиков Тернополя, где почти все водители не вышли на рейсы и требовали отменить новую систему оплаты проезда.

Напомним, что вскоре из киевских троллейбусов, автобусов и трамваев исчезнут кондукторы.