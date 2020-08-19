Трещины дошли до фундамента дома: в Хмельницком произошел обвал грунта (видео)

В Хмельницком обвалился грунт возле одного из жилых домов на улице Кармелюка 4/2. Сдвиг почвы спровоцировал глубокий провал.

Реклама

О происшествии рассказал очевидец и жилец дома Андрей Хопак на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел примерно в 4:30 утра 19 августа. Мужчина услышал сильный грохот возле дома и сначала он подумал, что звук идет со стройки рядом.

"Думаю, вообще строители обнаглели. Выхожу, смотрю в окно, а здесь сыпется из-под дома земля", – сказал Хопак.

Отметим, что трещины в почве дошли до фундамента дома. К счастью, под самим домом почва выдержала, благодаря этому дом не упал.

Видео: Facebook/Hopak Andriy

Реклама

Автор видео сообщил, что многие жильцы покинули здание, а те кому идти некуда остались в аварийном доме.

Видео: Telegram/Хмельницький LIVE

Ранее мы сообщали, что в Одессе на улице Манежной в доме № 34 произошло обрушение дома. В здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже. Общая площадь обрушения составила 28 "квадратов".

Также напомним, возле Трускавца образовался провал. Земля просела на 100 метров вглубь. Огромная дыра образовалась из-за подземных полостей, которые возникли еще в 80-х годах прошлого века.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама