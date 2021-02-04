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Три часа стояли на холоде, остались в доме без продуктов: в Херсоне горе-мать бросила детей

4 февраля, 13:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дети пока находятся у дедушки и бабушки

В Херсоне женщина оставила двух своих сыновей, они несколько часов ждали ее возле школы, но мама так и не явилась.

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Об этом сообщили в Нацполиции Херсонской области.

К правоохранителям обратился 54-летний житель Херсона, дедушка детей. Мужчина рассказал, что его дочь не занимается их воспитанием и не приходит домой.

В квартире копы встретили дедушку вместе с внуками 7 и 12 лет. По его словам, 35-летняя дочь ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. В тот день она не пришла в школу забрать детей. Они простояли почти три часа на улице, но маму так и не дождались.

В квартире было грязно, разбросаны вещи и не было продуктов питания. Копы позвонили женщине, но та начала хамить и отказалась возвращаться домой к детям.

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Дедушка заверил, что вместе с женой в состоянии заботиться о внуках, имеет надлежащие условия для их воспитания и обучения. Дети охотно поехали к дедушке.

О ситуации сообщили в службу по делам детей и ювенальных полицейских.

Напомним, ранее в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

После инцидента СМИ узнали еще об одном ребенке у горе-матери, он умер. Ее дочь скончалась в младенческом возрасте 1,5 года назад.

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